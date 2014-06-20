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Жители Шабров с ночи сидят без светаСегодня в 11:15

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Из-за повреждения сетей талькового комбината.

В ночь на 23 декабря 2016 года большая часть жителей поселка Шабры под Екатеринбургом осталась без электричества. Света также нет в местной школе и детсаду.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании, отключение связано с повреждением воздушной линии электропередачи 35 кВ. ЛЭП находится на балансе юрлиц, владеющих Шабровским тальковым комбинатом. Специалисты ЕЭСК предложили помощь энергетикам предприятия, однако те отказались.

Стоит добавить, что жители Шабров регулярно жалуются на качество электроснабжения. В 2016 году ЕЭСК рассмотрела техническую возможность подключения потребителей напрямую к своим сетям. На данный момент энергетики взяли в свои руки треть населенного пункта, в том числе котельные и поликлинику. Долги юрлиц, владеющих тальковым комбинатом, перед ЕЭСК превышают 196 миллионов рублей.

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