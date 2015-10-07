Еще один пострадал.

23 декабря 2016 года в 5.00 на 6 километре Екатеринбургской кольцевой дороге лоб в лоб столкнулись фургон KIA и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 32-летний водитель фургона не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Мужчина скончался на месте. Шофера КамАЗа госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломами пальцев.