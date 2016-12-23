Прикамец на ВАЗе погиб в ДТП с автобусом и большегрузомСегодня в 12:33
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Число пострадавших пока неизвестно.
23 декабря 2016 года в 7.40 на 161 километре трассы Пермь - Березники произошло массовое ДТП.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, водитель автобуса MAN начал объезжать стоявший на обочине большегруз и столкнулся со встречным ВАЗ-2113. После этого автобус врезался в фуру.
Водитель легковушки погиб на месте. Количество пострадавших уточняется.
Стоит добавить, что попавший в ДТП автобус принадлежит предприятию Березников, в нем ехали порядка 50 рабочих.
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