Число пострадавших пока неизвестно.

23 декабря 2016 года в 7.40 на 161 километре трассы Пермь - Березники произошло массовое ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, водитель автобуса MAN начал объезжать стоявший на обочине большегруз и столкнулся со встречным ВАЗ-2113. После этого автобус врезался в фуру.

Водитель легковушки погиб на месте. Количество пострадавших уточняется.

Стоит добавить, что попавший в ДТП автобус принадлежит предприятию Березников, в нем ехали порядка 50 рабочих.