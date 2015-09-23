Обошлось без пострадавших.

В ночь на 23 декабря 2016 года в Екатеринбурге загорелась столярная мастерская в двухэтажном производственном здании на улице Старых Большевиков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, огонь охватил 500 квадратных метров, около 3.30 пожар был локализован. В 4.50 открытый огонь ликвидировали, началась проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет.

В тушении было задействовано 26 единиц техники и 67 спасателей.

Фото: служба спасения "СОВА"