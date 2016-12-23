В Тюменской области фургон вылетел с дороги в деревоСегодня в 13:52
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Погиб мужчина.
22 декабря 2016 года на 61 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск слетел с дороги и врезался в дерево фургон Mercedes-Benz Sprinter.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского УГИБДД, 58-летний водитель из Казани скончался на месте. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.
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