16 и 18 лет.

22 декабря 2016 года в Тобольске на улице Знаменского микроавтобус Hyundai сбил двух девушек 16 и 18 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, пострадавшие переходили дорогу по "зебре". У них ушибы.