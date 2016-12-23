В Тобольске микроавтобус сбил на "зебре" двух девушекСегодня в 13:41
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16 и 18 лет.
22 декабря 2016 года в Тобольске на улице Знаменского микроавтобус Hyundai сбил двух девушек 16 и 18 лет.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, пострадавшие переходили дорогу по "зебре". У них ушибы.
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