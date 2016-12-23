ГИБДД просит помощи в поисках.

Вечером 22 декабря 2016 года в поселке Рябинино Чердынского района на улице Ленина водитель задавил 14-летнего мальчика.

Автомобилист двигался со стороны Советской в направлении Зеленой. Возле дома №23 он наехал на школьника, который шел по краю проезжей части навстречу автомобильному потоку.

Мальчик скончался на месте. Виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю. Сейчас инспекторы разыскивают очевидцев ДТП.