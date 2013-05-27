Он прыгал в вагон на ходу.

На вокзале Сургута 53-летний пассажир попал под поезд, сорвавшись с платформы. Врачи не смогли его спасти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском СУ на транспорте СКР, в ночь на 23 декабря 2016 года мужчина пытался на ходу запрыгнуть в вагон, поскользнулся и упал под колеса. Скорая доставила пострадавшего в травматологический центр, где он не приходя в сознание скончался.

Проводится доследственная проверка.