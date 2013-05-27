В Сургуте пассажир сорвался под поезд и погибСегодня в 16:32
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Он прыгал в вагон на ходу.
На вокзале Сургута 53-летний пассажир попал под поезд, сорвавшись с платформы. Врачи не смогли его спасти.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском СУ на транспорте СКР, в ночь на 23 декабря 2016 года мужчина пытался на ходу запрыгнуть в вагон, поскользнулся и упал под колеса. Скорая доставила пострадавшего в травматологический центр, где он не приходя в сознание скончался.
Проводится доследственная проверка.
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