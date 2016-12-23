Неизвестные захватили самолет со 118 пассажирами на бортуСегодня в 16:22
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Борт приземлился на Мальте.
Неизвестные захватили самолет ливийской авиакомпании, на борту которого находились 118 пассажиров. Лайнер следовал из Сабхи в Триполи.
По данным зарубежных СМИ, лайнер приземлился на Мальте. О ситуации проинформирован премьер-министр страны Джозеф Мускат. К ситуации уже подключились службы безопасности и спасатели, передает "Уралинформбюро".
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