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В Екатеринбурге столкнулись маршрутка и грузовикСегодня в 17:20

  • Текст

Лоб в лоб.

23 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Амундсена лоб в лоб столкнулись маршрутка №14 и грузовик MAN. Видео в соцсети выложили очевидцы.

На месте происшествия работают полицейские и врачи. Точное количество пострадавших неизвестно.

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД "Уралинформбюро" не удалось.

Видео: Инцидент. Екатеринбург | vk.com

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