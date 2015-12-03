В Екатеринбурге столкнулись маршрутка и грузовикСегодня в 17:20
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Лоб в лоб.
23 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Амундсена лоб в лоб столкнулись маршрутка №14 и грузовик MAN. Видео в соцсети выложили очевидцы.
На месте происшествия работают полицейские и врачи. Точное количество пострадавших неизвестно.
Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД "Уралинформбюро" не удалось.
Видео: Инцидент. Екатеринбург | vk.com
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