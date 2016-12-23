Угонщики лайнера на Мальте грозятся взорвать 111 заложниковСегодня в 17:37
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По другим данным, людей освободили.
На борту захваченного ливийского лайнера, приземлившегося на Мальте, есть ручная граната. Угонщиков двое, сообщают местные СМИ.
Полиция не может подтвердить информацию о том, что заложники покинули самолет. Появились уточненные данные об их количестве: 111 пассажиров (82 мужчины, 28 женщин и ребенок) и семь членов экипажа.
Захватчики причисляют себя к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, передает "Уралинформбюро".
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