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Угонщики лайнера на Мальте грозятся взорвать 118 заложников23 декабря в 17:37

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По другим данным, людей освободили.

На борту захваченного ливийского лайнера, приземлившегося на Мальте, есть ручная граната. Угонщиков двое, сообщают местные СМИ.

Полиция не может подтвердить информацию о том, что заложники покинули самолет. Появились уточненные данные об их количестве: 111 пассажиров (82 мужчины, 28 женщин и ребенок) и семь членов экипажа.

Захватчики причисляют себя к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, передает "Уралинформбюро".​

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