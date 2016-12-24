В детсадовской раздевалке.

Супруги из Коркино утверждают, что их 6-летнюю дочь в детском саду пытался "изнасиловать" одногруппник. Приятель позвал ее в раздевалку "делать глупости", снял одежду с них обоих и сымитировал половой акт. Об инциденте сообщили южноуральские СМИ.

После того как девочка рассказала о случившемся матери, шокированные родители обратились в полицию и в городской следственный отдел. Они считают мальчика "будущим уголовником", требуя от правоохранителей и заведующей садиком принять меры.

Сейчас по данному факту проводится проверка, передает "Уралинформбюро".