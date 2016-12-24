В Коркино 6-летний мальчик пытался "изнасиловать" сверстницу23 декабря в 21:00
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В детсадовской раздевалке.
Супруги из Коркино утверждают, что их 6-летнюю дочь в детском саду пытался "изнасиловать" одногруппник. Приятель позвал ее в раздевалку "делать глупости", снял одежду с них обоих и сымитировал половой акт. Об инциденте сообщили южноуральские СМИ.
После того как девочка рассказала о случившемся матери, шокированные родители обратились в полицию и в городской следственный отдел. Они считают мальчика "будущим уголовником", требуя от правоохранителей и заведующей садиком принять меры.
Сейчас по данному факту проводится проверка, передает "Уралинформбюро".
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