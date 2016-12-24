На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера 23 декабря в 21:56
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Угонщиков арестовали.
Все 118 заложников с захваченного ливийского лайнера, приземлившегося на Мальте, освобождены. Последняя группа сошла с трапа около 17.40 по московскому времени, сообщает РБК. Угонщики сдались властям.
Людей выпускали из самолета "порциями" в течение полутора-двух часов. К счастью, никто не погиб – переговоры силовиков с террористами завершились успешно. Ранее преступники, вооруженные гранатами, угрожали взорвать лайнер.
A320 авиакомпании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс по Ливии, был захвачен днем 23 декабря 2016 года. Кроме семи членов экипажа, на борту находились 111 пассажиров (в том числе 28 женщин и ребенок). Угонщики объявили себя сторонниками убитого экс-главы государства Муаммара Каддафи и потребовали отпустить из тюрьмы его сына Сейфа аль-Ислама. Однако тот категорически отрицает связь с террористами, передает "Уралинформбюро".
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