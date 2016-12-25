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Доктор Лиза погибла при крушении Ту-154Сегодня в 15:05

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В Черном море.

На борту военного Ту-154, разбившегося под Сочи, находилась глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка - доктор Лиза. Она погибла. Соответствующую информацию выложило Минобороны РФ, передает "Уралинформбюро".

Ту-154, направлявшийся в Сирию, на авиабазу "Хмеймим", пропал с радаров после взлета с аэродрома в Адлере.

Кроме военнослужащих, на борту находились журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты должны были выступить с концертом и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Обломки упавшего в Черном море самолета планируется поднять в течение недели.

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