Из-за неисправной электропроводки.

Утром 24 декабря в Копейске произошел пожар в квартире одного из домов. В ходе тушения были найдены тела мужчины, женщины и их 7-летней дочери, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области.

При осмотре погибших признаков криминальный смерти обнаружено не было. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.