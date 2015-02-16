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В ЯНАО заживо сгорели трое детейСегодня в 09:26

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При пожаре в балке.

24 декабря 2016 года в селе Антипаюта (Тазовский район) полыхал самодельный жилой балок. При пожаре сгорели трое детей 2001, 2012 и 2014 годов рождения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило в 17.54. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники. Огонь охватил 27 "квадратов". Причина пожара устанавливается.

Проводится доследственная проверка.

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