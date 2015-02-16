В ЯНАО заживо сгорели трое детейСегодня в 09:26
- Текст
При пожаре в балке.
24 декабря 2016 года в селе Антипаюта (Тазовский район) полыхал самодельный жилой балок. При пожаре сгорели трое детей 2001, 2012 и 2014 годов рождения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило в 17.54. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники. Огонь охватил 27 "квадратов". Причина пожара устанавливается.
Проводится доследственная проверка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:11
"Уральские авиалинии" полетят в Казахстан из Жуковского
Астана дала добро.Сегодня в 15:01
Алтаец покалечился в ДТП на тюменской трассе
У него перелом таза и травма головы.Сегодня в 14:57
Куйвашев: храму Екатерины стоять на воде
Остальное - архитектурные нюансы.Сегодня в 14:49
Путин согнал свердловских чиновников на проселочную дорогу
Латать дыры.Сегодня в 14:48
Россия замахнулась на рост нефтеэкспорта
А переработка ползет вниз.Сегодня в 14:40
В Невьянске следователь наживалась на подозреваемых
Ей грозит 6 лет колонии.Сегодня в 14:37
Солнце сожжет Землю через 5 миллиардов лет
Превратившись в красного гиганта.Сегодня в 14:31
Екатеринбуржец впал в кому после наезда автобуса
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.Сегодня в 14:31
Из-за траура на Урале отменили детские елки
В Перми, Тюмени и Нижнем Тагиле.Сегодня в 14:29
Куйвашев назвал подлостью допинг-скандал с Поветкиным
В день боя.Сегодня в 13:46
Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
Если они вложат в строительство 40 миллиардов.Сегодня в 13:44
Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
С его согласия.Сегодня в 13:39
Хоспис в Екатеринбурге назовут в честь доктора Лизы
Погибшей при крушении Ту-154.Сегодня в 13:35
7-летний екатеринбуржец попал в больницу после ДТП
На бульваре Петра Кожемяко.Сегодня в 13:27
Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
Избежав дисквалификации.
-
Сегодня в 10:51
В Челябинской области пожар унес жизни 3 детей
Пока их мать бегала за помощью.16 ноября в 11:35
На Южном Урале в огне погибли трое мальчиков
Оставленные дома одни.19 октября в 12:45
В Курганской области при пожаре погиб 3-летний мальчик
Проводится проверка.30 августа в 10:01
В Прикамье в огне погибла мать с тремя детьми
Возбуждено уголовное дело.10 марта в 08:17
В Тюменской области при пожаре погибла семья с двумя детьми
Спаслась только девочка 12 лет.16 февраля 2015 в 08:03
Жуткий пожар в общежитии Екатеринбурга - есть погибшие
Эвакуировано 50 человек.04 марта 2013 в 11:14
На Урале сгорела многодетная семья
Среди погибших трое детей.Сегодня в 08:22
На Южном Урале при пожаре погибла семья с 7-летним ребенком
Из-за неисправной электропроводки.21 декабря в 09:49
В Серове заживо сгорели три человека
В частном доме.19 декабря в 08:34
При пожаре в Радужном пострадала семья с двумя детьми
Огонь вспыхнул ночью на Лесной.
Главные новости
- Сегодня в 13:46Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
- Сегодня в 13:44Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
- Сегодня в 13:27Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
- Сегодня в 12:42Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
- Сегодня в 12:07В Челябинске возобновляется голодовка жильцов общежитий
Аналитика
Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
Почувствуйте разницу.
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.