В Перми пропала воспитательница детсадаСегодня в 10:19
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Во время корпоратива.
В Перми второй день разыскивают 29-летнюю воспитательницу детсада Анну Назукину, передает "Уралинформбюро".
Как сообщают друзья девушки в соцсетях, 24 декабря 2016 года у нее был новогодний корпоратив в ресторане "Броварня" на улице Левченко. Около 3.00 ночь А.Назукиной стало плохо, и она вышла на улицу подышать свежим воздухом. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
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