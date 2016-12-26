Во время корпоратива.

В Перми второй день разыскивают 29-летнюю воспитательницу детсада Анну Назукину, передает "Уралинформбюро".

Как сообщают друзья девушки в соцсетях, 24 декабря 2016 года у нее был новогодний корпоратив в ресторане "Броварня" на улице Левченко. Около 3.00 ночь А.Назукиной стало плохо, и она вышла на улицу подышать свежим воздухом. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.