Огонь охватил 300 "квадратов".

Утром 25 декабря 2016 года в Екатеринбурге полыхал магазин Fix Price в четырехэтажном торговом центре на улице Хрустальной.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании на третьем этаже ТЦ поступило в 9.02. Огонь охватил 300 "квадратов". На месте работали 19 единиц техники и 50 человек. Сгорели товары, повреждены оконные рамы и внутренняя обшивка торгового зала.

Пожар был потушен в 12.44. Пострадавших нет.