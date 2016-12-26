В Екатеринбурге полыхал торговый центрСегодня в 10:22
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Огонь охватил 300 "квадратов".
Утром 25 декабря 2016 года в Екатеринбурге полыхал магазин Fix Price в четырехэтажном торговом центре на улице Хрустальной.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании на третьем этаже ТЦ поступило в 9.02. Огонь охватил 300 "квадратов". На месте работали 19 единиц техники и 50 человек. Сгорели товары, повреждены оконные рамы и внутренняя обшивка торгового зала.
Пожар был потушен в 12.44. Пострадавших нет.
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