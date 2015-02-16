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В Челябинской области пожар унес жизни 3 детейСегодня в 10:51

Фотография

Пока их мать бегала за помощью.

В ночь на 25 декабря 2016 года в деревне Михайловка (Карталинский район) произошел пожар, который унес жизни трех девочек - 1, 3 и 7 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области, мать уложила детей спать, а ближе к полуночи почувствовала запах гари, исходящий от электропроводки. Женщина побежала за помощью к соседям, а когда вернулась, дом был охвачен огнем - пробраться внутрь она уже не смогла.

На месте работали 24 спасателя и 8 единиц техники.

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