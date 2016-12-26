Малыш умер в больнице.

Днем 24 декабря 2016 года в Озерске столкнулись Hyundai и Daewoo Nexia. Пока участники ДТП дожидались на улице приезда инспекторов ДПС, узбекскую иномарку протаранила "Лада".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, водитель отечественной легковушки не справился с управлением. От удара Nexia продвинулась вперед и сбила стоявшего рядом с машинами 2-летнего ребенка. Мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.