В Екатеринбурге на ВИЗе горит общежитиеСегодня в 10:43
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Эвакуировано 60 человек.
Утром 26 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Ключевской загорелось 9-этажное общежитие.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило около 8 часов утра. Огонь распространился на две квартиры на 4 этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет.
Открытое горение ликвидировано в 8.37. На месте работает 9 единиц техники и 31 человек. Ведется разборка и проливка сгоревших конструкций.
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