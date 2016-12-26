Эвакуировано 60 человек.

Утром 26 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Ключевской загорелось 9-этажное общежитие.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило около 8 часов утра. Огонь распространился на две квартиры на 4 этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет.

Открытое горение ликвидировано в 8.37. На месте работает 9 единиц техники и 31 человек. Ведется разборка и проливка сгоревших конструкций.