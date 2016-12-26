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В Москву доставили тела погибших при крушении Ту-154Сегодня в 12:17

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Вместе с обломками судна.

В Москву прибыл Ил-76 военно-транспортной авиации - на борту были тела 10 жертв авиакатастрофы Ту-154, а также 86 фрагментов разбившегося самолета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Минобороны РФ, в столице пройдут опознание тел и генетическая экспертиза.

Авиакатастрофа над Черным морем произошла утром 25 декабря 2016 года. На борту было 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова (включая худрука Валерия Халилова), журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Поисково-спасательные работы проводятся круглосуточно. В них задействовано 3 500 человек. К настоящему времени обнаружено 11 тел и 154 фрагмента.

26 декабря объявлен общенациональный траур.

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