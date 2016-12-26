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В Тюмени столкнулись два КамАЗаСегодня в 12:57

Фотография

Один из водителей пострадал.

Утром 26 декабря 2016 года в Тюмени на улице Мельникайте столкнулись самосвал и ассенизаторская машина. Снимки с места происшествия выкладывают пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".

По данным очевидцев, ассенизаторский КамАЗ выезжал на проезжую часть с прилегающей территории. Водителя дезинформировал сигнал поворота самосвала, и он не уступил ему дорогу.

Авария привела к серьезной пробке. Пострадал водитель ассенизаторской машины - у него травма ноги.

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