По Кудымкаром лоб в лоб столкнулись иномарки - погиб мужчинаСегодня в 13:19
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Виновник аварии выжил.
Около полуночи 25 декабря 2016 года на 117 километре трассы Нытва - Кудымкар в лобовом ДТП погиб 36-летний пермяк.
По предварительным данным, мужчина за рулем седана Audi не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault Logan. Водитель французской иномарки скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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