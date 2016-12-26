Виновник аварии выжил.

Около полуночи 25 декабря 2016 года на 117 километре трассы Нытва - Кудымкар в лобовом ДТП погиб 36-летний пермяк.

По предварительным данным, мужчина за рулем седана Audi не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault Logan. Водитель французской иномарки скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.