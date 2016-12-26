На бульваре Петра Кожемяко.

В Екатеринбурге в ДТП на бульваре Петра Кожемяко пострадал 7-летний мальчик. Его увезли в ДГКБ №9 с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, авария произошла вечером 25 декабря 2016 года. Водитель Lada начал трогаться с обочины и столкнулся с Citroen.

Ребенок находился в отечественном авто на заднем сидении в бустере.

Проводится проверка.