7-летний екатеринбуржец попал в больницу после ДТПСегодня в 13:35
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На бульваре Петра Кожемяко.
В Екатеринбурге в ДТП на бульваре Петра Кожемяко пострадал 7-летний мальчик. Его увезли в ДГКБ №9 с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, авария произошла вечером 25 декабря 2016 года. Водитель Lada начал трогаться с обочины и столкнулся с Citroen.
Ребенок находился в отечественном авто на заднем сидении в бустере.
Проводится проверка.
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