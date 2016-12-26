Алтаец покалечился в ДТП на тюменской трассеСегодня в 15:01
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У него перелом таза и травма головы.
Житель Алтайского края попал в ДТП на трассе Тюмень - Омск. 39-летний мужчина получил травму головы, грудной клетки и перелом костей таза.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, ДТП случилось вечером 25 декабря 2016 года на 310 километре трассы. Алтаец за рулем Toyota пошел на обгон, не справился с управлением и врезался в Hyundai.
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