У него перелом таза и травма головы.

Житель Алтайского края попал в ДТП на трассе Тюмень - Омск. 39-летний мужчина получил травму головы, грудной клетки и перелом костей таза.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, ДТП случилось вечером 25 декабря 2016 года на 310 километре трассы. Алтаец за рулем Toyota пошел на обгон, не справился с управлением и врезался в Hyundai.