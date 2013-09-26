Екатеринбуржец впал в кому после наезда автобусаСегодня в 14:31
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Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.
Утром 26 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Онуфриева автобус "Богдан" сбил 47-летнего мужчину.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга. В состоянии комы пострадавшего госпитализировали в ГКБ №24.
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