И погибла.

24 декабря 2016 года в селе Покровском под Нижним Тагилом в своем доме скончалась пожилая женщина. На ее теле были ожоги.

Следователи предполагают, что женщина могла поджечь себя случайно. "Можно предположить, что она чиркала спичками, чтобы осветить путь, и горящая часть отлетела ей на одежду. Сам дом от огня не пострадал — пожара не было", - рассказал "Уралинформбюро"руководитель следственного отдела по Пригородному району Нижнего Тагила Вадим Белкин.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.