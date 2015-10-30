Под Нижним Тагилом пенсионерка подожгла себя26 декабря в 17:10
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И погибла.
24 декабря 2016 года в селе Покровском под Нижним Тагилом в своем доме скончалась пожилая женщина. На ее теле были ожоги.
Следователи предполагают, что женщина могла поджечь себя случайно. "Можно предположить, что она чиркала спичками, чтобы осветить путь, и горящая часть отлетела ей на одежду. Сам дом от огня не пострадал — пожара не было", - рассказал "Уралинформбюро"руководитель следственного отдела по Пригородному району Нижнего Тагила Вадим Белкин.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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