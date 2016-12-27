Прикрыв ее полотенцем.

В Новом Уренгое в подъезде одного из домов жильцы обнаружили закутанную в полотенце новорожденную девочку. Ребенка госпитализировали, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские разыскали 19-летнюю мать ребенка. Как выяснилось, она родила в домашних условиях втайне от родственников. Сейчас она находится в больнице, где ей экстренно провели операцию.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.