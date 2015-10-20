Под Тавдой поезд снес лесовоз26 декабря в 17:35
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Который выехал на красный свет.
Утром 26 декабря 2016 года на железнодорожном переезде под Тавдой столкнулись пассажирский поезд и порожний лесовоз.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель грузовика выехал на переезд на красный сигнал светофора. Локомотив врезался в заднюю часть прицепа. Никто не пострадал.
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