В Перми скончался попавший под колеса "Лады" школьник26 декабря в 17:59
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Врачи оказались бессильны.
12-летний пермяк скончался в больнице после ДТП, которое произошло 22 декабря 2016 года на перекрестке Луначарского - Газеты "Звезда". Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД Пермского края, ребенок попал под колеса "Лады Весты" под управлением 50-летнего водителя.
"По предварительным данным, школьник вышел на регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора", - уточнили в Госавтоинспекции.
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