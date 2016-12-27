Врачи оказались бессильны.

12-летний пермяк скончался в больнице после ДТП, которое произошло 22 декабря 2016 года на перекрестке Луначарского - Газеты "Звезда". Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД Пермского края, ребенок попал под колеса "Лады Весты" под управлением 50-летнего водителя.

"По предварительным данным, школьник вышел на регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора", - уточнили в Госавтоинспекции.