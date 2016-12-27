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На Тюменском тракте иномарка влетела в фуру26 декабря в 17:53

  • Текст

Водитель легковушки погиб.

26 декабря 2016 года в 11.50 на 188 километре Тюменского тракта столкнулись Renault Sandero и фура Freightliner.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель грузовика остановился на трассе, чтобы оказать помощь участникам другого ДТП. В это время в стоящий большегруз влетела иномарка.

33-летний водитель Renault скончался на месте.

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