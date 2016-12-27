Артистка ансамбля имени Александрова.

На борту рухнувшего в Черное море Ту-154 находилась девушка, которая раньше жила в Югре. Дарья Трофимова провела в Ханты-Мансийске школьные годы, училась в Центре искусств для одаренных детей Севера по направлению "Хореография". После окончания переехала в Москву и стала артисткой ансамбля имени Александрова. У Дарьи остались муж и маленький ребенок.

Самолет Ту-154, на котором летели артисты и журналисты, попал в авиакатастрофу 25 декабря. Борт направлялся из Сочи в сирийскую Латакию, где ансамбль имени Александрова должен был дать концерт. Погибли 92 человека, передает "Уралинформбюро".