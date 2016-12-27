Глава аппарата Сечина найден мертвым26 декабря в 19:20
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В своем авто в центре Москвы.
Глава аппарата руководителя "Роснефти" Игоря Сечина 61-летний Олег Еровинкин найден мертвым в машине в центре Москвы, сообщает Life.ru.
По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Точные причины смерти установит экспертиза.
Стоит отметить, что Олег Еровинкин с 1976 года служил в органах КГБ СССР и был генералом ФСБ. С 2012 года он работал в "Роснефти", передает "Уралинформбюро".
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