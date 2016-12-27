Огонь охватил 100 "квадратов".

В ночь на 27 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Лялинской полыхал частный дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение поступило в 3.03. Огонь охватил 100 "квадратов". Сгорела кровля, повреждены перегородки и перекрытие дома.

На тушении работали 5 единиц техники и 25 человек, им удалось справиться с пламенем к 7.44. Никто не пострадал.