В Екатеринбурге на ВИЗе полыхал частный дом27 декабря 2016 в 11:03
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Огонь охватил 100 "квадратов".
В ночь на 27 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Лялинской полыхал частный дом.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение поступило в 3.03. Огонь охватил 100 "квадратов". Сгорела кровля, повреждены перегородки и перекрытие дома.
На тушении работали 5 единиц техники и 25 человек, им удалось справиться с пламенем к 7.44. Никто не пострадал.
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