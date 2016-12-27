В Тюмени автоледи протаранила фонарный столб27 декабря 2016 в 11:36
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Превысив скорость.
26 декабря 2016 года в Тюмени на улице Запольной 20-летняя девушка за рулем "Лады" 99-й модели протаранила фонарный столб.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, автоледи превысила скорость и не справилась с управлением. Она получила травму головы и ушиб колена.
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