В ДТП под Тобольском пострадала годовалая девочка27 декабря 2016 в 12:50
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Столкнулись две легковушки.
26 декабря 2016 года на 7 километре трассы Тобольск - Байгора столкнулись Nissan Note и "Нива".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в попутную "Ниву". Во внедорожнике ехала женщина с годовалой девочкой. Ребенок получил травму головы.
Следует отметить, что "Нива" была на летней резине.
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Ну и что, что Нива была на летней резине. Не Нива же влетела в Ниссан, а Ниссан догнал Ниву. Летел как ангел ,а приземлился, как черт.ответить
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