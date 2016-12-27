Столкнулись две легковушки.

26 декабря 2016 года на 7 километре трассы Тобольск - Байгора столкнулись Nissan Note и "Нива".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в попутную "Ниву". Во внедорожнике ехала женщина с годовалой девочкой. Ребенок получил травму головы.

Следует отметить, что "Нива" была на летней резине.