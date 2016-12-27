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В ДТП под Тобольском пострадала годовалая девочка27 декабря 2016 в 12:50

Столкнулись две легковушки.

26 декабря 2016 года на 7 километре трассы Тобольск - Байгора столкнулись Nissan Note и "Нива".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в попутную "Ниву". Во внедорожнике ехала женщина с годовалой девочкой. Ребенок получил травму головы.

Следует отметить, что "Нива" была на летней резине.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Анатолий 27 декабря 2016 в 22:33

Ну и что, что Нива была на летней резине. Не Нива же влетела в Ниссан, а Ниссан догнал Ниву. Летел как ангел ,а приземлился, как черт.

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