На Серовском тракте полыхает тягач27 декабря 2016 в 13:50
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О пострадавших неизвестно.
Днем 27 декабря 2016 года на 49 километре Серовского тракта загорелся тягач. Фото в соцсети выложили очевидцы.
По словам свидетелей, автоинспекторы уже на месте, пожарных нет. В отделении пропаганды свердловского УГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что информация к ним пока не поступала. До пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ дозвониться не удалось.
О пострадавших пока неизвестно.
Фото: Инцидент. Екатеринбург | vk.com
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