О пострадавших неизвестно.

Днем 27 декабря 2016 года на 49 километре Серовского тракта загорелся тягач. Фото в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей, автоинспекторы уже на месте, пожарных нет. В отделении пропаганды свердловского УГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что информация к ним пока не поступала. До пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ дозвониться не удалось.

О пострадавших пока неизвестно.

Фото: Инцидент. Екатеринбург | vk.com