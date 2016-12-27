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В Прикамье обвалилась крыша детского спорткомплекса27 декабря 2016 в 17:49

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Прокуратура проводит проверку.

В поселке Ферма (Пермский район) обрушилась крыша детского спортивного комплекса "КИПР", который открылся минувшим летом. Региональная прокуратура начала проверку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Пермскому краю, инцидент произошел утром 25 декабря 2016 года. Комплекс закрыт до выяснения причин происшествия и окончания восстановительных работ, отметили в администрации Двуреченского сельского поселения.

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