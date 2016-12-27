В Екатеринбурге фура сбила пенсионерку27 декабря 2016 в 18:07
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Переходившую дорогу на зеленый.
Днем 27 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Шефской фура MAN сбила 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, грузовик поворачивал направо. Пенсионерку с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в ГКБ №23.
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