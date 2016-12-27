В Екатеринбурге на ВИЗе загорелся второй дом27 декабря 2016 в 18:30
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За сутки.
27 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Плотников загорелся частный дом на двух хозяев. Огонь охватил 150 "квадратов", сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".
По предварительным данным, возгорание произошло в той части, где жили квартиросъемщики (в другой половине дома располагается столярная мастерская по сборке деревянных моделей судов).
Огнеборцы работают по повышенному номеру сложности 1 бис.
Следует отметить, что в ночь на 27 декабря на ВИЗе полыхал частный дом по улице Лялинской.
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