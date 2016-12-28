Второго госпитализировали.

В Перми двое рабочих коммерческой организации отравились при очистке железнодорожных цистерн от нефтепродуктов. Один из них скончался, второй госпитализирован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия произошла днем 25 декабря 2016 года. Проведен осмотр места происшествия, изъята документация предприятия, проверяется, есть ли вина руководства в случившемся.