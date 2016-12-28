В Перми рабочие отравились нефтепродуктами - один погиб28 декабря 2016 в 10:16
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Второго госпитализировали.
В Перми двое рабочих коммерческой организации отравились при очистке железнодорожных цистерн от нефтепродуктов. Один из них скончался, второй госпитализирован.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия произошла днем 25 декабря 2016 года. Проведен осмотр места происшествия, изъята документация предприятия, проверяется, есть ли вина руководства в случившемся.
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