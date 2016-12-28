В Югре фура снесла легковушку28 декабря 2016 в 10:29
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Погиб человек.
Вечером 27 декабря 2016 года на 157 километре трассы Сургут - Нижневартовск лоб в лоб столкнулись фура Volvo и Kia Rio.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, на встречную полосу выехал 48-летний дальнобойщик. 33-летний водитель легковушки скончался на месте, два его пассажира получили травмы.
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