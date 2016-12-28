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В Зауралье столкнулись две фуры – погибла девушка28 декабря 2016 в 11:38

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Врачи не сумели ее спасти.

На федеральной трассе "Иртыш" в Зауралье при столкновении двух фур погибла девушка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Курганской области, авария произошла утром 27 декабря 2016 года на 234 километре автодороги. 46-летний водитель Mercedes-Benz Actros впечатался в такой же грузовик, стоявший на обочине.

Серьезно пострадала пассажирка виновника ДТП. Она умерла в больнице.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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