Врачи не сумели ее спасти.

На федеральной трассе "Иртыш" в Зауралье при столкновении двух фур погибла девушка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Курганской области, авария произошла утром 27 декабря 2016 года на 234 километре автодороги. 46-летний водитель Mercedes-Benz Actros впечатался в такой же грузовик, стоявший на обочине.

Серьезно пострадала пассажирка виновника ДТП. Она умерла в больнице.

Обстоятельства аварии устанавливаются.