В ДТП с грузовиком на Серовском тракте пострадали двое детей28 декабря 2016 в 12:50
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И погибла женщина.
28 декабря 2016 года на 300 километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись Toyota RAV4 и грузовик Iveco.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала 38-летняя женщина за рулем кроссовера. Ее 65-летняя попутчица скончалась на месте. Еще двое пассажиров Toyota - 2-летняя девочка и 12-летний мальчик - госпитализированы. Кроме того, травмы получили оба водителя.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
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