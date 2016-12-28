И погибла женщина.

28 декабря 2016 года на 300 километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись Toyota RAV4 и грузовик Iveco.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала 38-летняя женщина за рулем кроссовера. Ее 65-летняя попутчица скончалась на месте. Еще двое пассажиров Toyota - 2-летняя девочка и 12-летний мальчик - госпитализированы. Кроме того, травмы получили оба водителя.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.