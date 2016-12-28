В Тюмени машина переехала ногу 8-летнему мальчику28 декабря 2016 в 13:02
- Текст
Водитель скрылся.
В Тюмени разыскивают водителя, наехавшего на ногу 8-летнему школьнику.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, ДТП случилось днем 27 декабря 2016 года на улице Салтыкова-Щедрина. По предварительным данным, это произошло вне пешеходного перехода. У мальчика ушиб стопы.
Госавтоинспекция просит очевидцев этой аварии позвонить по телефону: (3452) 794-686.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
09 декабря 2016 в 10:40
Тюменка заплатит 300 тысяч покалеченному 11-летнему роллеру
Суд увеличил сумму компенсации.07 декабря 2016 в 13:39
Друзья толкнули 9-летнего тоболяка под машину
Автоледи умчалась.07 ноября 2016 в 12:42
В Тюмени машина переехала ногу 11-летней девочке
Водителя ищут.26 декабря 2016 в 10:53
В Озерске Nexia сбила 2-летнего ребенка у обочины
Малыш умер в больнице.23 декабря 2016 в 14:15
В Прикамье водитель задавил мальчика и скрылся
ГИБДД просит помощи в поисках.22 декабря 2016 в 14:35
Красноуфимец на "Калине" протаранил машину ДПС
Двое пострадавших.20 декабря 2016 в 18:40
В Тюмени маршрутка протаранила остановку
Двое пострадавших.19 декабря 2016 в 13:18
Автоледи на Hyundai покалечила троих детей на Тюменском тракте
Младшему из них нет и года.16 декабря 2016 в 14:39
На тюменской трассе в ДТП с грузовиками пострадали три человека
На месте работают полицейские.16 декабря 2016 в 13:29
В Тюмени столкнулись два автобуса - пятеро пострадавших
МАЗ впечатался в ЛиАЗ.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.