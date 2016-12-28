На Сортировке.

В Екатеринбурге в районе Сортировки с 8 этажа дома №54 на улице Ангарской упал 25-летний молодой человек. Он погиб на месте.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря 2016 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, проводится доследственная проверка.

"Каких-либо данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется. Рассматривается версия о том, что мужчина мог упасть по собственной неосторожности. Сейчас выясняется, был ли он пьян. Проводится судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали в следственном управлении.