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Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа28 декабря 2016 в 15:56

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На Сортировке.

В Екатеринбурге в районе Сортировки с 8 этажа дома №54 на улице Ангарской упал 25-летний молодой человек. Он погиб на месте.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря 2016 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, проводится доследственная проверка.

"Каких-либо данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется. Рассматривается версия о том, что мужчина мог упасть по собственной неосторожности. Сейчас выясняется, был ли он пьян. Проводится судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали в следственном управлении.

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