Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа28 декабря 2016 в 15:56
- Текст
На Сортировке.
В Екатеринбурге в районе Сортировки с 8 этажа дома №54 на улице Ангарской упал 25-летний молодой человек. Он погиб на месте.
Трагедия произошла в ночь на 24 декабря 2016 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, проводится доследственная проверка.
"Каких-либо данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется. Рассматривается версия о том, что мужчина мог упасть по собственной неосторожности. Сейчас выясняется, был ли он пьян. Проводится судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали в следственном управлении.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
14 декабря 2016 в 19:14
На парковке у "Дирижабля" нашли машину с окоченевшим екатеринбуржцем
В салоне.06 декабря 2016 в 16:15
В Екатеринбурге на станции метро "Динамо" скончался мужчина
Ему стало плохо.30 ноября 2016 в 16:16
В екатеринбургском СИЗО скончался осужденный
Обжаловавший приговор.15 ноября 2016 в 10:07
В Прикамье мужчина год жил на пенсию умершей матери
Похоронив ее тайно.15 ноября 2016 в 08:15
Под Псковом школьники обстреляли полицейских и покончили с собой
На глазах у пользователей соцсетей.24 октября 2016 в 16:49
Житель Троицка оказался погребен заживо в траншее
Копая канализацию.26 сентября 2016 в 18:51
Южноуральца переехал грузовой поезд
Насмерть.30 августа 2016 в 12:00
Пропавший в июле житель Березников найден мертвым
В лесу.29 августа 2016 в 17:29
В московском Burger King нашли труп мужчины
С исколотыми руками.17 августа 2016 в 12:20
В Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина
Тело обнаружили прохожие.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.