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В аэропорту Флориды расстреляли 5 человек07 января в 11:53

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Еще 8 ранены.

Днем 6 января 2017 года в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде мужчина открыл огонь по прохожим. Как сообщают федеральные СМИ, погибли 5 человек, еще 8 были ранены.

После стрельбы в воздушной гавани началась паника. В давке пострадали еще 37 человек, передает "Уралинформбюро". Все они госпитализированы.

Стрелка удалось задержать. Им оказался бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, который ранее участвовал в операциях США в Ираке. Как пояснили родственники мужчины, у него есть проблемы с психикой. В частности Эстебан Сантьяго слышит голоса.

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