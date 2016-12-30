Еще 8 ранены.

Днем 6 января 2017 года в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде мужчина открыл огонь по прохожим. Как сообщают федеральные СМИ, погибли 5 человек, еще 8 были ранены.

После стрельбы в воздушной гавани началась паника. В давке пострадали еще 37 человек, передает "Уралинформбюро". Все они госпитализированы.

Стрелка удалось задержать. Им оказался бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, который ранее участвовал в операциях США в Ираке. Как пояснили родственники мужчины, у него есть проблемы с психикой. В частности Эстебан Сантьяго слышит голоса.