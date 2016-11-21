На Южном Урале при взрыве газа пострадали женщина с ребенком09 января в 08:49
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С ожогами они находятся в больнице.
Утром 7 января 2017 года в поселке Есаульский Сосновского района во время взрыва бытового газа пострадала женщина с 2-летним сыном, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Южноуральцев госпитализировали с 20-процентными ожогами.
По предварительным данным, в доме произошла утечка бытового газа. Женщина этого не заметила и зажгла плиту. Жилой дом площадью 25 квадратных метров был полностью уничтожен огнем.
В тушении принимали участие 16 человек, было задействовано 4 единицы техники.
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