С ожогами они находятся в больнице.

Утром 7 января 2017 года в поселке Есаульский Сосновского района во время взрыва бытового газа пострадала женщина с 2-летним сыном, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Южноуральцев госпитализировали с 20-процентными ожогами.

По предварительным данным, в доме произошла утечка бытового газа. Женщина этого не заметила и зажгла плиту. Жилой дом площадью 25 квадратных метров был полностью уничтожен огнем.

В тушении принимали участие 16 человек, было задействовано 4 единицы техники.